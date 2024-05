Gamescom latam: gigante dos games confirma presença no evento

Com a proximidade da gamescom latam 2024, a primeira edição do evento globalmente conhecido por suas edições anuais realizadas em Colônia, na Alemanha, as grandes empresas seguem anunciando sua presença e confirmando que os gamers brasileiros podem esperar por diversas novidades ao longo dos quatro dias de evento.

ANÚNCIO

Agora, no dia 27 de maio, foi a vez da Nintendo confirmar que participará da gamescom latam apesar de não estar na edição global do evento deste ano. Conforme publicado pelo Jovem Nerd, ainda não existem detalhes sobre o que a Nintendo irá apresentar no evento sendo que tais informações devem ser divulgadas nos próximos dias.

Se seguir os moldes da participação da empresa em outros eventos do tipo, os jogadores podem esperar estações para testar os novos games da marca bem como uma série de brindes e itens personalizados.

O anúncio foi realizado pela página oficial da Nintendo Brasil em suas redes sociais e já conta com o apoio de diversos fãs da marca que estão ansiosos para conferir as novidades durante a gamescom.

Gamescom latam 2024

A primeira edição da gamescom latam promete movimentar o pavilhão de exposições do São Paulo Expo. Com data marcada para os dias 26, 27, 28, 29 e 30 de junho, o evento contará com grandes nomes da indústria dos games, como a Niantic, Ubisoft e Wargaming, que prometem trazer seus principais jogos para o evento.

A venda de ingressos para participar da gamescom latam já está em andamento e a compra pode ser realizada pelo próprio site do evento, com valores que vão de R$100 (meia-entrada para um dia de evento) a R$790 (entrada inteira para os quatro dias de gamescom). Os valores são referentes ao segundo lote de vendas, e podem sofrer alterações quando o terceiro lote for disponibilizado para os visitantes.