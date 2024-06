Golpes do amor: mulher conhecida como ‘Loira do Pix’ é presa pela terceira vez em São Paulo

Letícia Nicolau Gomes, a 'Loira do Pix', é suspeita de atrair vítimas para o 'golpe do amor', em São Paulo

Letícia Nicolau Gomes, de 27 anos, mais conhecida como a “Loira do Pix”, foi presa pela terceira vez suspeita de aplicar os chamados “golpes do amor”, nos quais as vítimas são atraídas para encontros e acabam sendo sequestradas. A mulher e o namorado, Pedro Henrique Gonçalves Vieira, foram detidos na quarta-feira (26), em Caraguatatuba, no litoral de São Paulo.

A dupla teve a prisão decretada pela Justiça e agentes da Divisão Antissequestro (DAS), do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), os localizaram e prenderam. Segundo a investigação, Letícia mantinha mais de 20 perfis em aplicativos de relacionamento, sendo usada como isca pelos criminosos para atrair os alvos.

A mulher marcava encontros, em locais que não levantavam suspeitas, mas as vítimas acabam sendo sequestradas e extorquidas pelo grupo criminoso. A polícia diz que o esquema começou com um ex-namorado de Letícia, que foi preso no ano passado. Foi ele quem convidou o atual companheiro da jovem a participar do esquema.

Já a “Loira do Pix” foi detida pela primeira vez em 2023, mas obteve a prisão domiciliar e continuou a cometer os crimes. Em fevereiro deste ano, ela foi colocada mais uma vez atrás das grades, mas conseguiu uma liminar e foi novamente solta. Porém, após obter o mandado de prisão, a DAS voltou a efetuar a prisão da suspeita.

Enquanto estava solta, a mulher costumava ostentar nas redes sociais uma vida de luxo. Ela fazia postagens em hotéis luxuosos, em cidades como Dubai, nos Emirados Árabes, e usando artigos caros de grife. A polícia ressalta que eram os “golpes do amor” que financiavam esses luxos.

Letícia e Pedro Henrique respondem por sequestro e estelionato e seguem à disposição da Justiça. A polícia destacou que ainda investiga se a dupla cometeu mais algum crime.

As defesas deles não foram encontradas para comentarem o assunto até a publicação desta reportagem.