Cíntia Goldani: saiba quem é a fisiculturista que morreu após complicações de pneumonia, no RS

A fisiculturista gaúcha Cíntia Goldani, de 36 anos, morreu na quarta-feira (26), em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, dias antes de participar de um dos principais concursos do ramo no Brasil. Conforme a Musclecontest International, ela teve complicações após um quadro de pneumonia e não resistiu.

A atleta estava se preparando para o Musclecontest Brasil, uma das competições mais importantes do fisiculturismo nacional, que será realizado na segunda quinzena de julho. Ela competia na categoria Figure, uma transição entre o “Bikini Fitness” e o “Body Fitness”.

Cíntia também dava consultoria e era treinadora de poses. Em sua última publicação no Instagram, feita no último dia 17, ela apareceu treinando em uma academia e escreveu: “Nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito.”

O bodybuilder Gustavo Cesar, que namorava Cíntia, fez um comentário emocionado nas redes sociais para se despedir da companheira. “Minha paz é você, eu te amo para sempre! Eu nunca vou esquecer o amor que você me deu”, escreveu.

Em nota, a Musclecontest International lamentou a morte de Cíntia e ressaltou seu legado. “Com muita dor e tristeza, através deste informar o falecimento da Atleta Figure Profissional Cintia Goldani devido a complicações de uma pneumonia”, começou o texto.

“Cíntia era um anjo em forma de ser humano. Deus precisava de reforço no céu. Jamais será esquecida pela família MuscleContest. Cíntia era a apresentadora da categoria Figure em nosso canal @musclecontestfemme. R.I.P”, ressaltou a organização.