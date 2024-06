Lotofácil: apostadores de Barueri (SP) dividem o prêmio com ganhadores do RJ

Duas apostas feitas na cidade de Barueri, na Grande São Paulo, dividiram o prêmio desta terça-feira da Lotofácil com outros dois ganhadores, dos municípios de Itatiaia e Miguel Pereira, ambas do Rio de Janeiro.

ANÚNCIO

Os números sorteados nesta terça-feira foram:

01, 02, 03, 04, 06, 07, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Cada um dos ganhadores vai embolsar a quantia de R$ 444.325,35. Na faixa dos 14 acertos, 467 apostas faturaram R$ 1.139,98 cada. Já na faixa dos 13 acertos, 7.624 apostas levaram R$ 30.

SORTEIO DESTA QUARTA-FEIRA

A Lotofácil retorna nesta quarta-feira com prêmio estimado de R$ 1,7 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os interessados em participar do sorteio devem fazer suas apostas até 19h nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples custa R$ 3.

O sorteio é sempre realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado em tempo real pelos canais do Youtube e do Facebook.