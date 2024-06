Duas mulheres ficaram feridas após serem atingidas por uma barra de ferro durante ação da Polícia Militar na comunidade do Castelinho, em São João de Meriti/Éden, na Baixada Fluminense (RJ).

Segundo o g1, as vítimas são Tânia Cristina Coutinho, de 58 anos, e Cilene da Conceição Ramos, de 60. Elas foram socorridas e levadas pelo Samu para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde passaram por cirurgia. O estado de saúde delas era considerado grave na manhã desta terça-feira (26).

Agentes sofreram emboscada

De acordo com informações da corporação, militares do 21º BPM (Meriti) foram até a comunidade do Castelinho e Gato Preto para a retirada de barricadas e acabaram sofrendo disparos de traficantes na Rua Maria das Dores de Andrade Silva.

Durante a fuga, os agentes bateram com a viatura em uma barra de ferro, que acabou atingindo as moradoras. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que elas sofreram fraturas expostas e perderam muito sangue.

Após a ação, vizinhos protestaram e colocaram fogo em barricadas na a Via Light. Um ônibus também foi atravessado na pista.

Barra de ferro atinge mulheres durante fuga de PMs no RJ Imagem: redes sociais

Vídeo: ladrões ‘atrapalhados’ tentam roubar mulher, levam ‘voadora’ e fogem mancando em BH

Câmeras de segurança gravaram a ação de dois assaltantes em uma rua de Belo Horizonte (MG). O caso ocorreu na manhã da última terça-feira (25).

Primeiro, a dupla tentou roubar uma mulher, que foi abordada no bairro Glória, por volta das 6h15. De acordo com o ‘Metrópoles’, a vítima tem 27 anos e reagiu. As imagens mostram que, na sequência, um homem, que não foi identificado, apareceu e deu ‘voadoras’ nos bandidos.

Os suspeitos tentaram ligar a moto para fugir, mas não conseguiram. No vídeo é possível ver que, enquanto um deles sai mancando, o outro empurra a motocicleta a pé. De acordo com a Polícia Militar, a vítima sofreu machucados no rosto e no joelho.

Cerca de 15 minutos depois, por volta das 6h30, os mesmos homens foram flagrados tentando roubar outra mulher no bairro Conjunto Califórnia I. Mais uma vez a vítima conseguiu correr e pedir ajuda. A dupla fugiu.

Assista: