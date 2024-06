Filha de influenciador acusado de maus-tratos é entregue à avó após denúncias

O Conselho Tutelar de Anápolis determinou que a filha dos influenciadores Igor Viana e Ana Santi deve ficar sob os cuidados da avó paterna. Conforme O Globo, a decisão ocorre depois que diversas denúncias de maus-tratos foram feitas sobre o pai da criança, que tem paralisia cerebral.

Parte da denúncia é composta por uma série de áudios em que Igor confessa ter ficado com parte do dinheiro de doações destinadas aos cuidados com a menina. Além disso, ele também afirmou que a menina “dava trabalho demais”.

Segundo a reportagem, a ação ocorreu de forma cautelar depois do surgimento e do início da averiguação das denúncias. Parte delas envolve a exposição da criança nas redes sociais bem como atitudes consideradas constrangedoras envolvendo a menina.

Uma equipe da Polícia Militar acompanhada por uma conselheira tutelar estiveram presentes no local. Conforme o Conselho Tutelar, os pais tentaram fugir com a menina ao saber que ela seria retirada de seus cuidados.

Nas redes sociais, Igor se identifica como “Pai da Soso” e “Servo do Deus Vivo”. Ele compartilha a rotina da filha com paralisia cerebral e usa as plataformas para pedir doações que seriam destinadas aos cuidados com a menina.

“Quando fomos ao endereço para recolher a menina e entregá-la aos avós paternos, o pai reagiu negativamente. Ele tentou impedir a ação dos agentes e ensaiou uma fuga com a criança. Precisamos chamar a Polícia Militar”, relata Grazielle Ramos, do conselho tutelar.

Ele tentou convencer os conselheiros

Segundo a reportagem, Igor teria tentado convencer os conselheiros de que poderia ficar com a criança. Para isso, conforme relato de Grazielle, ele teria utilizado “artimanhas de influenciador” para tentar impedir o trabalho da equipe.

“Nos desrespeitou, foi cínico e irônico. Ele chegou ao ponto de imitar a criança com gestos e caretas. Os policiais chegaram e ele continuou fazendo piada com essa situação grave e lamentável. A PM nos acompanhou até a entrega da menina para a avó paterna”.

Conforme a publicação, o contato entre os pais de Igor e a neta era impedido pelo próprio influenciador. Eles ficaram em choque e emocionados ao receber a neta.

“Eles reagiram com muita tristeza, choraram muito. Já estavam há uma semana sem ver a neta porque não aceitavam a forma como o filho a tratava. Os avós estão orientados e seguem acompanhados por nós. Tudo que pode ser feito por ela, estamos fazendo: visitas diárias, encaminhamentos médicos e tudo mais”.

O órgão também está utilizando uma medida protetiva que impede que os pais se aproximem de Sofia até que o caso seja analisado por um juiz. Esta medida busca resguardar a menina, que ficará provisoriamente com os avós.