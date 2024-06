Brasileiro é preso nos EUA após suspeita de fazer cirurgias plásticas sem licença médica

O pernambucano Adley da Silva, de 51 anos, foi preso nos Estados Unidos sob a suspeita de realizar cirurgias plásticas sem ter a licença necessária para a realização dos procedimentos. Segundo o G1, ele é proprietário da clínica Cosmetica Plastic Surgery and Anti-Aging. No local eram realizados procedimentos como lipoaspiração, implante de silicone e “levantamento de bumbum brasileiro”.

Informações disponibilizadas pelo Departamento de Polícia de Port St. Lucie, na Flórida, o brasileiro possui licença de assistente médico, mas não tem habilitação como cirurgião. Junto de Adley, sua esposa, uma cirurgiã e um anestesista também foram detidos pelas autoridades locais.

Conforme a reportagem, em maio de 2022 clientes que passaram por procedimentos cirúrgicos malsucedidos denunciaram a clínica ao departamento de saúde do estado. Entre as denúncias, quatro vítimas apresentaram necroses na pele da região operada.

Registro cassado

Devido às denúncias, a clínica teve seu registro cassado no ano de 2023, sendo proibida de operar. Apesar disso, eles continuaram vendendo e realizando serviços com valores entre US$ 6,8mil a US$22,9 mil.

A prisão de Adley aconteceu no dia 14 de junho, porém ele foi liberado após pagar fiança. Ele também é acusado de extorsão, esquema de fraude, lesão corporal grave e prática de medicina sem licença.

Kiomy Quintana, esposa de Adley, também é suspeita de realizar aplicações de botox e de auxiliar o marido em algumas das operações que apresentaram complicações. Ela também não possui licença médica. Por sua vez, a cirurgiã Diane Millan e o anestesista Fermal Simpson também foram detidos.

Em suas redes sociais, Adley possui milhares de seguidores e se identifica como um profissional com mestrado em ciência médica pela Nova Sourtheastern University, graduação em finanças e marketing internacional pela Universidade de Miami, na Flórida.