Amigo relata tentativa de salvar influenciador morto em acidente de carro: “Em 1 minuto perdi meu melhor amigo”

O relato de Glauber Pires, amigo do influenciador Lucas Alexandre Barros de Sousa, morto em um acidente de carro no último final de semana, detalhou o que aconteceu nos momentos que se seguiram ao acidente. Conforme o G1, além de reforçar que o amigo não ingeriu bebidas alcóolicas, ele revelou ter andado quase 5 quilômetros para conseguir pedir ajuda.

Na madrugada do último sábado, 22 de junho, o carro em que Lucas e Glauber estavam perdeu o controle depois de uma curva e capotou na GO-080, em Goiânia. Lucas, que era quem dirigia o veículo, ficou preso nas ferragens e morreu devido aos ferimentos.

“Fizemos uma curva e o carro começou a sambar. Ele perdeu o controle, a gente saiu da estrada, entrou em uma valeta, saiu rampando e na hora que rampou, caiu de cabeça para baixo. A parte do Lucas bateu mais. Quando olhei para o lado, ele já não estava com vida. Parece que não estou acreditando ainda”, conta Glauber.

O rapaz ainda relata ter tentado buscar por socorro e feito o possível para salvar o amigo. “Eu fiz tudo que eu pude. Andei quase 5km para conseguir um telefone, mas com dor no coração de deixar ele naquele carro. Foi um filme de terror. Olhar para ele daquela forma que ele estava. Em questão de 1 minuto eu tinha perdido o meu melhor amigo”.

Relembre o caso

Lucas Alexandre Barros de Sousa, de 22 anos, morreu após o carro em que estava capotar na rodovia GO-080. Conforme informações dos bombeiros, ele ficou preso nas ferragens do veículo e morreu no local. O óbito foi confirmado por uma médica do SAMU.

Lamentando a perda do amigo, Glauber fez questão de informar que Lucas não ingeriu qualquer tipo de bebida alcóolica. “Em 1 ano de amizade acho que ele bebeu uma única vez. Ele era o amigo perfeito, o filho perfeito. A gente costumava dizer que nossa amizade tinha um propósito de Deus, pois foi muito do nada que ficamos próximos. O meu propósito com Deus foi estar com ele até o último minuto”.

O jovem era estudante de medicina veterinária e estava finalizando os estudos. Ele deveria se formar no final deste ano. Nas redes sociais, Lucas era conhecido por compartilhar registros engraçados da vida como estudante de veterinária.