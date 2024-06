Influenciador que morreu em acidente após festa estava prestes a se formar em medicina veterinária

Influencer Lucas Alexandre Barros de Sousa, de 22 anos, que morreu em acidente de carro, iria se formar em medicina veterinária no fim do ano

O influenciador digital Lucas Alexandre Barros de Sousa, de 22 anos, que morreu após sofrer um acidente na saída de uma festa, em Goiânia, em Goiás, estava prestes a se formar em medicina veterinária. Segundo a família, ele já tinha passado no Trabalho de Conclusão de Internato (TCI) e agora restava apenas apresentar no final do ano o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

“Ele nunca me deu trabalho com nada, nem na escola. Estava terminando a faculdade e se formaria agora em dezembro em medicina veterinária. Tirou esse semestre só nota boa. Me mostrou o boletim e acho que tinha três ou quatro ‘10′”, relatou a mãe do influencer, Sandra Nunes, em postagem nas redes sociais.

Após a confirmação da morte, o Centro Universitário de Goiânia (Uniceug), onde o rapaz estudava, divulgou uma nota de pesar. “Neste momento de tristeza, gostaríamos de expressar nosso apoio à família, amigos e professores. A comunidade acadêmica do Uniceug está em luto pela perda de um membro tão estimado. Que possamos lembrar de Lucas com carinho e honrar sua memória”, diz o texto.

Lucas morreu na madrugada do último sábado (22), na GO-080, depois que o veículo em que ele estava saiu da pista e capotou. Conforme o relato de amigos, o influenciador voltava para casa após participar de um evento a trabalho, quando não consumiu bebidas alcóolicas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o rapaz ficou preso às ferragens e morreu ainda no local. Uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fez o atendimento e atestou que ele já estava sem vida.

Conforme informações disponibilizadas à reportagem pelo Corpo de Bombeiros, o registro da ocorrência não menciona outro veículo envolvido no acidente que vitimou o influenciador. As informações referentes à causa do capotamento também não foram divulgadas.

Quem era Lucas Alexandre?

Lucas Alexandre era conhecido por compartilhar publicações nas redes sociais sobre o dia a dia como estudante de veterinária e vídeos com teor humorístico. Em seus perfis, o influenciador contava com aproximadamente 450 mil seguidores.

Ele também costumava praticar atividades físicas e gostava de sertanejo universitário, já tendo divulgado diversos shows e festivais do gênero em seu perfil. Em maio passado, quando as chuvas devastaram o Rio Grande do Sul, o rapaz se uniu a outros influenciadores para fazer campanhas em busca de doações para os desabrigados.

“Um menino de ouro, coração puro e com muito talento e sonhos”, escreveu uma seguidora. “Lucas, um rapaz novo, cheio de vida e sempre muito educado”, ressaltou outra.