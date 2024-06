Moradores de Porto Alegre voltam a deixar suas casas após nível do Guaíba subir novamente

Temporais causam inundações no Rio Grande do Sul

A Prefeitura Guaíba, cidade Metropolitana de Porto Alegre, emitiu um novo alerta de inundações em áreas de risco após o nível do lago Guaíba subir 23 centímetros em 11 horas.

“A Defesa Civil de Guaíba orienta a todos que se encontram em áreas de risco, nas margens do lago, que busquem um local seguro ou dirijam-se ao abrigo municipal do Ginásio do Coelhão”, escreveu em nota o Executivo Municipal.

Segundo o g1, o local segue com clima instável desde o final de semana. A medição mais recente informada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) informou que às 5h15 desta segunda-feira (24) o nível do Guaíba estava em 3,41 metros. Quando ele começou a subir, às 18h15 de domingo (23), apontava 3,18 metros.

Moradores de Eldorado do Sul deixam residências

Em Eldorado do Sul, Porto Alegre, moradores deixaram as casas na noite do último domingo e durante a manhã desta segunda devido à inundação dos dos bairros San Souci e Itaí. De acordo com o ‘Metrópoles’, o nível do lago Guaíba e o Rio Jacuí voltaram a subir no final de semana devido às fortes chuvas no final de semana.