“Completamente destruído”: médico brasileiro envolvido em acidente na Namíbia aguarda audiência preliminar

Por meio de uma publicação em suas redes sociais, o médico brasileiro Charles Sá se pronunciou pela primeira vez após o acidente de carro que vitimou 9 pessoas na Namíbia. Uma das vítimas fatais é sua esposa, a cirurgiã plástica Natale Gontijo.

Segundo uma reportagem publicada pelo G1, o médico usou as redes sociais para relatar com está após o acidente. Ele afirmou se sentir completamente destruído e relatou estar aguardando o andamento das investigações junto às autoridades locais. Com destino incerto, ele desabafou sobre não saber o que acontecerá no decorrer dos próximos dias.

Pela primeira vez, Charles deu um relato detalhado sobre o que ocorreu. Por meio de um comentário publicado na postagem de um amigo ele relatou não ter memórias concretas do acidente e afirmou ter ficado desacordado após a colisão.

Charles segue hospitalizado na cidade de Otjiwarongo para tratar de uma fratura na coluna. “Estou aqui vivo, com uma pequena fratura na coluna aguardando as autoridades locais. Não entendi ainda o porquê fiquei vivo, mas Deus deve estar com alguns planos para mim. Este acidente aconteceu no nosso deslocamento na rodovia. Aqui é mão inglesa. Na batida, fiquei desacordado, não lembro de muita coisa”.

Ele também relatou que o outro veículo envolvido no acidente era ocupado por oito passageiros, e que foi a primeira vez em que se envolveu em um acidente de carro. No relato, ele também informa ter sido submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo.

Em seguida, ele revela que a esposa chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos. “Natale ainda saiu viva, mas morreu no hospital. Infelizmente, estou destruído e não estou me importando com muita coisa. Perdi o amor da minha vida. Não sei como será meu amanhã”.

Não pode ser considerado preso

Anteriormente, foi informado de que Charles Sá teria sido preso em decorrência do acidente. No entanto, informações recentemente publicadas pela Embaixada Brasileira em Windhoek detalham que ele não pode ser considerado preso, visto que está hospitalizado e aguardando uma audiência preliminar sobre o caso.

“Ele não está encarcerado e nem condenado. Está apenas aguardando sua audiência preliminar sob vigilância das autoridades policiais, por se tratar de um estrangeiro”, revela uma nota emitida pela embaixada.

O acidente em questão ocorreu quando o carro dirigido por Charles colidiu de frente com outro veículo em uma rodovia entre as cidades de Otjiwarongo e Otavi, na Namíbia. A suspeita policial é de que uma tentativa de ultrapassagem feita pelo médico tenha sido a causa do acidente.

Segundo a Embaixada, o médico não é considerado réu e não existe a formalização de um processo judicial contra ele. “A audiência provavelmente será nesta semana, a depender da condição médica dele. Ele não corre risco de vida, mas ainda possui necessidade de acompanhamento médico”.