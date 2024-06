A fascinante minissérie islandesa na Netflix que vai te deixar assombrado

Filmes, documentários e séries espanholas, coreanas, turcas e de outros países fazem parte do catálogo da plataforma Netflix, que se destaca pela variedade.

A partir de 2022, a plataforma de streaming também decidiu apostar em produções islandesas, incluindo ‘Katla’, uma série de mistério criada por Baltasar Kormákur (‘Everest’) e Sigurjón Kjartansson.

"‘Katla’ conta a história de uma cidade localizada perto do vulcão que dá nome à série, que entrou em erupção há um ano, levando a maioria de seus habitantes a abandonar a área."

A súbita aparição de uma mulher desaparecida há muito tempo coberta de cinzas é o início de uma onda de crimes que ninguém consegue explicar.

A própria série leva as coisas com bastante calma antes de começar a esclarecer o que aconteceu, confiando demais em cliffhangers para motivar o espectador a continuar assistindo episódios.

De acordo com o portal El Confidencial, a série composta por oito episódios, é uma obra-prima de suspense e elementos sobrenaturais que captura a essência do thriller escandinavo com um toque distintivo islandês.

A direção artística, que aproveita a paisagem vulcânica e desolada da Islândia, contribui significativamente para a atmosfera opressiva e misteriosa que define Katla.

Os reaparecidos e as críticas

O Espinof destaca que desde o início de 'Katla', transmite uma certa sensação de luto, de pessoas presas que não conseguiram realmente seguir em frente com suas vidas e ficaram presas lá.

"Não o levem literalmente como em 'O Anjo Exterminador', mas como base para entender seus protagonistas, pois estamos diante de uma série que, acima de tudo, é um drama psicológico," destaca.

"Katla" se concentra principalmente em como esses reaparecidos afetam as vidas de seus entes queridos, pois se poderia pensar que a alegria seria o mais comum, mas não é o caso, especialmente quando o mistério se intensifica com retornos literalmente impossíveis, o que potencializa esse aspecto de ficção científica da série, que certamente é o que mais atrai alguns espectadores.

Se ainda não teve a oportunidade de explorar esta minissérie, este é o momento perfeito para se sentar no sofá e assistir a uma produção diferente.