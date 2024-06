Criminoso faz reféns durante assalto a hotel em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro

Um hotel quatro estrelas localizado em Ipanema, Zona Sul do Rio de Janeiro, sofreu um assalto com reféns na madrugada deste sábado, dia 22 de junho. Conforme publicado pelo O Globo, a informação foi confirmada pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

ANÚNCIO

Um dos bairros turísticos mais procurados do Rio de Janeiro, Ipanema fica na zona sul da cidade e é considerado um dos metros quadrados mais caros do Rio. A ocorrência em questão aconteceu em um hotel quatro estrelas localizado na Rua Francisco Otaviano. Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora Vidigal foram acionados durante a madrugada.

As primeiras informações foi de quem um assalto a mão armada estava acontecendo em um hotel da região, porém com a chegada da polícia no local, Carpegiani Muniz Tavares fez um homem refém, mas se entregou pouco tempo depois.

Hospedagem 4 estrelas

Apesar das notícias sobre o assalto, o nome do hotel em que o caso aconteceu não foi divulgado. Sabe-se somente que o estabelecimento fica localizado perto da praia de Ipanema e que a hospedagem para a próxima sexta-feira tem valor entre R$1.142,64 e R$1256,90.

No momento em que foi detido, o criminoso estava portando um revólver, quatro munições, uma faca, um pino de cocaína, dois telefones celulares e aproximadamente R$14.800 que foram roubados do hotel. Ele segue preso pelo crime de roubo à estabelecimento comercial, e possui outras três ocorrências criminais em seu histórico. Apesar de ter feito um refém na abordagem, não foram registrados feridos na ocorrência.

Segundo a publicação, a ocorrência foi encaminhada para investigação na 14ª DP (Leblon). Até o momento, não foram divulgadas novas informações sobre o caso, bem como o andamento das investigações.