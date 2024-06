Sem ganhadores, prêmio da Mega-Sena continua subindo

Mais uma vez o prêmio da Mega-Sena não saiu e voltou a acumular para o sorteio do próximo sábado, quando o apostador que acertar as seis dezenas da sorte pode levar para casa R$ 86 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

ANÚNCIO

Os números sorteados da Mega-Sena nesta quinta-feira foram:

19, 25, 37, 45, 47, 53

Na faixa dos cinco acertos, 79 apostadores ganharam, cada um, R$ 40.920,93; já entre os apostadores que acertaram quatro números, 4.990 ao todo, cada um levou R$ 925,49.

Para quem estiver interessado em participar do sorteio de sábado, as apostas devem ser feitas até 19h do dia do sorteio, pelo aplicativo ou nas casas lotéricas. A aposta simples custa R$ 5.

O sorteio da loteria é sempre realizado a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado em tempo real pelos canais da Caixa no Facebook e Youtube.