Elevador superlotado despenca em edifício de Belo Horizonte

A queda de um elevador dentro de um prédio público localizado em Belo Horizonte segue sendo investigada. Conforme O Globo, o corpo de bombeiros confirmou que o elevador em questão possui capacidade máxima para 17 passageiros, mas no momento da queda transportava 22 pessoas.

ANÚNCIO

Segundo a publicação, a queda aconteceu na noite da última quinta-feira, dia 21 de junho. Em decorrência do acidente, 9 pessoas ficaram levemente feriadas. O prédio em questão conta com seis elevadores e está localizado no centro da cidade, recebendo um grande fluxo de pessoas durante todo o dia.

Informações disponibilizadas na reportagem revelam que o elevador travou quando chegou ao subsolo e despencou aproximadamente 1,5 metro até o fosso do edifício. Um técnico foi acionado para tentar nivelar o equipamento para possibilitar o resgate dos feridos. No entanto, um erro no maquinário fez com que o elevador voltasse a cair, quicando no fundo do fosso por duas vezes.

Lesões leves

Conforme a reportagem, as vítimas foram retiradas do elevador e precisaram de atendimento médico. Uma delas foi conduzida pelos bombeiros com dores nos tornozelos, enquanto outras sete foram levadas ao hospital com queixas de dores na coluna e outras lesões consideradas leves.

Em decorrência do acidente, o elevador em questão foi interditado para perícia, mas o prédio manteve as atividades. Por meio de uma nota emitida à população, a administradora do prédio informou que os demais elevadores seguem funcionando normalmente e foram vistoriados pelo engenheiro responsável pela manutenção.

A princípio, a empresa atribui o acidente a sobrecarga causada pelo excesso de peso envolvendo os cinco passageiros a mais. Enquanto a perícia é realizada, uma apuração interna também foi aberta para identificar os motivos que levaram ao acidente.