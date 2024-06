Corpo de pai suspeito de espancar a filha até a morte é encontrado

Oseas Marciel Soares, pai e principal suspeito de ter espancado até a morte a menina Paola Fernandes, 6 anos, foi encontrado morto nesta sexta-feira, dia 21 de junho. Segundo o G1, o corpo do homem foi localizado na região de Cariacica, Grande Vitória.

O superintendente de Polícia Especializada, delegado Romualdo Gianordoli, confirmou a informação de que o corpo, localizado em uma área de mata, era do homem de 48 anos. Oseas era procurado por ser o principal suspeito pela morte da filha.

No último dia 18 de junho, menina foi espancada até a morte na casa em que morava com a mãe. Seu corpo foi encontrado lado a lado com o da mãe, Sônia Fernandes, de 46 anos, ferida gravemente.

Segundo os policiais civis responsáveis pela investigação do caso, o principal suspeito pelo espancamento era Oseas, que estava desaparecido até seu corpo ser encontrado em uma área de mata.

Estado gravíssimo

Conforme dados contidos no Boletim de Ocorrência referente ao caso, Sônia foi encontrada com vida, mas apresentando dificuldades de falar e andar. Ela apresentava um afundamento na cabeça e um hematoma no tórax, sendo socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência de Vitória.

Segundo informações divulgadas por uma prima de Sônia, o estado de saúde dela é considerado gravíssimo, e os médicos afirmaram que ela tem poucas chances de sobreviver aos ferimentos. Ainda conforme a prima, a vítima está sobrevivendo apenas por conta dos aparelhos.

Apesar do estado de saúde, ela teria aberto os olhos perto das 16 horas da última quarta-feira, dia 19, reconhecido o sobrinho e mexido os braços.

Alunos da EMEF Euvira Benedita Cardoso da Silva, escola em que Paloma estudava, se mobilizaram para se despedir da menina. Por meio de cartas colocadas em uma “caixa das memórias”, eles se despediram da amiga e desejaram as melhoras para a mãe dela.