Vídeo: paraquedista cai após lona de balão rasgar durante voo no interior de São Paulo

O paraquedista colombiano Jhovanny Duran sofreu um acidente ao saltar de um balão de ar quente em Boituva, interior de São Paulo. Conforme publicado pelo G1, o tecido do balão se rompeu enquanto atleta caminhava sobre o topo do balão para se posicionar para o salto.

O caso em questão aconteceu no dia 1 de junho, mas começou a viralizar depois que o próprio paraquedista compartilhou o vídeo de seu acidente na internet. Apesar do susto, Jhovanny está bem e segue se recuperando dos ferimentos em sua casa.

Ele, que é morador de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, costuma ir ao interior de São Paulo para praticar esportes radicais, visto que a região de Boituva é conhecida pela prática de esportes como o paraquedismo.

Apesar do acidente e das sequelas, a perna e o fêmur quebrados, Jhovanny não pretende parar de saltar.

Entenda o acidente

O registro publicado pelo atleta mostra o momento em que ele tenta saltar do topo do balão de ar quente. Quase no final do trajeto, parte da lona do balão se rasga e Jhovanny cai por dentro da estrutura. Durante a queda, ele bateu no cesto e fraturou uma das pernas e o fêmur, mas conseguiu acionar o paraquedas a tempo e pousar.

Segundo o próprio paraquedista, foi necessário proteger o rosto para evitar queimaduras no interior do balão.

O socorro só veio depois de mais de uma hora de espera pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Boituva, onde precisou passar por um procedimento cirúrgico para estabilização da fratura.

Por conta da gravidade da lesão, ele passou outros 10 dias internado no Hospital Regional Adib Jatene, em Sorocaba.