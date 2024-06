Resultado da Lotofácil 3134: veja os números sorteados nesta quinta-feira

O sorteio 3134 da Lotofácil paga nesta quinta-feira (20) um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão ao apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

ANÚNCIO

Os números sorteados para a Lotofácil nesta quinta-feira são:

01, 03, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 25

São Paulo e Tocantins

No sorteio de ontem dois apostadores dividiram o prêmio principal da loteria. As apostas ganhadoras eram das cidades de São Paulo e Araguaina, no Tocantins. Cada um dos sortudos levou para casa um prêmio de R$ 663.700,48.

Na faixa dos 14 acertos, 445 apostas faturaram R$ 893,50 cada,

Quina de São João

Hoje não tem sorteio da Quina. O próximo sorteio será no sábado, dia 22, quando a Quina de São João deve pagar um prêmio milionário de R$ 220 milhões ao apostador que acertar as cinco dezenas.

Por ser um sorteio especial, o prêmio não acumula. Se ninguém acertar cinco números, o dinheiro será pago a quem acertar quatro dezenas, e assim por diante.

O valor da aposta simples da Quina de São João é a mesma do sorteio regular, R$ 2,50, e pode ser feita em qualquer casa lotérica até as 19h do dia do sorteio.