Acusada de agredir casal gay em uma padaria é presa após atropelamento seguido de fuga

Jaqueline Santos Ludovico, de 33 anos, foi presa após atropelar um homem na madrugada da última sexta-feira, dia 14 de junho, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Conforme publicado pelo UOL, esta não foi a primeira vez que a mulher se envolveu em problemas com a justiça. Ela já estava sendo indiciada após agredir um casal gay em uma padaria de São Paulo.

Informações cedidas pela polícia revelam que Jaqueline atropelou um homem na Avenida Francisco Matarazzo e fugiu após o acidente. Ela retornou ao local algum tempo depois, quando foi presa pela polícia. Os policiais também informaram que a mulher apresentava sinais de embriaguez, mas se recusou a ser submetida ao teste do bafômetro.

O acidente foi registrado por câmeras de monitoramento da região e mostram o momento em que um homem sinaliza que está cobre a faixa de pedestre. Apesar da sinalização, ela não parou o carro e acabou atropelando o pedestre, seguindo sem parar para prestar socorro.

Retorno ao local

Jacqueline foi presa em flagrante pelo crime de lesão corporal após retornar ao local do acidente depois de fugir sem prestar socorro. Ela teria retornado ao local acompanhada pela irmã.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a ocorrência foi registrada por policiais militares. A mulher, que dirigia um Honda HR-V vermelho, atingiu a vítima e deixou o local sem prestar socorro.

Em nota, a SSP-SP divulgou: “Ela retornou posteriormente sem o veículo, apresentando falas contraditórias e sinais de embriaguez. Ela foi encaminhada ao 91.º DP (Ceasa) e o caso registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo, fuga de local de acidente e embriaguez ao volante”.

A vítima, um homem de 32 anos, foi levado ao Hospital São Camilo Santana, ficou em observação e recebeu alta. Por sua vez, Jaqueline passou por uma audiência de custódia e recebeu o benefício da prisão domiciliar por ter filhos pequenos.

Anteriormente ela foi denunciada pelo Ministério Público de São Paulo por injúria, lesão corporal, ameaça e vias de fato após agredir um casal gay em uma padaria. Ela teria se irritado após Rafael Gonzaga se aproximar de uma vaga de estacionamento que era ocupada por Jaqueline e outra mulher que conversavam no local.

Após Rafael e o namorado descerem do veículo ela teria começado a proferir as ofensas e a realizar as agressões, chegando a atingir o jornalista com socos, tapas e chutes.