VÍDEO: Carreta e carro pegam fogo após acidente no Rodoanel; duas pessoas morreram carbonizadas

Carreta e carro pegaram fogo após batida no Rodoanel Mário Covas, em SP; duas pessoas morerram

Um acidente envolvendo duas carretas e um carro de passeio resultou na morte de duas pessoas, na manhã desta quarta-feira (19), no Rodoanel Mário Covas, na Grande São Paulo. Dois dos veículos pegaram fogo e as vítimas foram carbonizadas, segundo o Corpo de Bombeiros. Não há informações sobre outros feridos.

ANÚNCIO

Um vídeo, divulgado pela “Rádio Bandeirantes”, mostra o momento em que a carreta e o carro estavam em chamas (veja abaixo):

O acidente ocorreu por volta das 10h20 na altura do Km 15 da rodovia, entre Osasco e Carapicuíba. Conforme o Corpo de Bombeiros, o carro de passeio foi prensado pelas duas carretas, sendo que ele levava as duas vítimas fatais. Logo depois, o veículo menor e um dos maiores pegaram fogo.

As chamas foram controladas pelos bombeiros e equipes da CCR RodoAnel, concessionária que administra a rodovia. Essa última informou que o centro de controle “foi acionado às 10h18 para atendimento a uma colisão entre duas carretas e um auto, seguido de incêndio no Rodoanel Mário Covas, km 15, sentido externa, Barueri com duas vítimas fatais.”

Durante a operação, a pista externa da rodovia precisou ser totalmente interditada. Já a interna teve duas faixas temporariamente bloqueadas, o que gerou lentidão no fluxo de veículos.

As causas do acidente ainda são apuradas. Já as identidades das vítimas fatais não tinham sido reveladas até a publicação desta reportagem.