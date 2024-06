VÍDEO: Cachorro invade pista e ‘dá baile’ em equipes no Aeroporto Internacional de SP, em Guarulhos

Um cachorro invadiu a pista do do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na tarde de terça-feira (18). Um vídeo registrou o momento em que o animal deu um verdadeiro “baile” nas equipes e só foi resgatado cerca de 50 minutos depois (assista abaixo). A concessionária afirma que ele estava ileso e que a operação não chegou a afetar os pousos e decolagens.

O flagrante de animal na área controlada do aeroporto foi registrado pelo canal do Youtube Golf Oscar Romeo, que transmite imagens em tempo real do aeroporto. o vídeo mostrou o cãozinho correndo nas dependências do aeroporto e, em um determinado momento, ele chegou correr pela pista perto dos aviões.

Enquanto isso, dois carros da equipe do aeroporto tentavam fazer o resgate do animal, que sempre conseguia escapar. O cão apareceu correndo em uma área gramada e com cerca e, depois, invadiu a pista e foi visto perto de um avião da Latam.

O resgate continuou em andamento, até que o cão foi capturado já no pátio, onde as câmeras não o registravam mais.

Em nota, a GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto, confirmou a presença do cão na pista, mas ressaltou que os pousos e decolagens não foram afetados pelo incidente. A empresa também afirmou que o animal foi resgatado pelas equipes de manutenção.

Não se sabe se o cachorro escapou de alguma caixa de transporte no próprio aeroporto ou se invadiu o local por outra entrada. Também não foram divulgadas informações para onde ele foi levado após ser resgatado.