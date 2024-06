Carros de luxo apreendidos em operação contra o “jogo do tigrinho” têm valor milionário

Carro de luxo é apreendido em operação contra a divulgação do "jogo do tigrinho".

Com o foco em investigar influenciadores digitais que atuam com a divulgação do “Jogo do Tigrinho”, a operação “Game Over” levou a apreensão de oito carros de luxo na região de Alagoas. Conforme publicado pelo G1, até o momento o valor dos veículos apreendidos chega a quase R$5 milhões.

Segundo a publicação, três dos carros apreendidos pertencem à influenciadora Paulinha Ferreira, que atualmente está em Dubai. Os veículos em questão são um Chevrolet Corvette Conversível, que custa aproximadamente R$1,1 milhão, um Range Rover Velar, de R$639.950, e outro carro de luxo que não teve o modelo e o valor revelados.

Quem também teve seus bens e carros apreendidos na operação foi Mylena Verolayne. Ela teria cobrado o valor de R$80 mil para realizar a divulgação do jogo durante um período de cinco dias. Para tal, ela também fez a utilização de uma conta de demonstração com a intenção de evitar “ficar frustrada ao perder dinheiro”.

Mega Operação

Segundo a publicação, a primeira parte da operação Game Over aconteceu em Alagoas e teve 12 alvos. Junto aos mandados de busca e apreensão, a Delegacia de Estelionato pediu o bloqueio de R$38 milhões em patrimônios dos investigados. Também foram apreendidos dinheiro em espécie, passaportes, joias e uma lancha.

Em declaração, o delegado Lucimério Campos revelou ainda não saber o valor total dos bens apreendidos: “Ainda não contabilizamos exatamente quanto já foi apreendido. O valor total será divulgado quando ocorrer o fechamento de todas as apreensões das contas e aplicações financeiras”.

O “Jogo do Tigrinho” ganhou fama no Brasil depois que diversos influenciadores digitais e jogadores passaram a usar as redes sociais para compartilhar suas táticas para lucrar com o game. Vale lembrar que o jogo em questão é categorizado como “cassino on-line”, o que é proibido no Brasil.