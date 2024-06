Advogado morre após levar soco ao tentar separar briga entre ex-colegas de trabalho, em MG

O advogado Geraldo Magela Baessa Ríspoli, de 72 anos, morreu ao tentar separar uma briga envolvendo dois homens que eram ex-colegas de trabalho, em Juiz de Fora, em Minas Gerais. A vítima levou um soco, caiu e bateu com a cabeça no chão. O idoso sofreu uma parada cardíaca e morreu ainda no local.

O caso aconteceu na noite de terça-feira (18), Rua Eugênio Fontainha, no Bairro Manoel Honório. Conforme a Polícia Militar, um dos homens envolvidos na briga contou que foi abordado por um ex-colega de trabalho, que processou a churrascaria em que ele segue atuando. Como ele depôs no processo em favor do patrão, foi parado e questionado a respeito.

Os dois acabaram entrando em luta corporal, quando Geraldo passava pelo local e tentou intervir, mesmo não conhecendo a dupla. Foi quando o idoso levou um soco e caiu no asfalto, já desacordado.

Um genro do advogado, que é bombeiro, tentou socorrê-lo. Porém, quando a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Sanmu) chegou, percebeu que ele tinha sofrido uma parada cardíaca. Foram feitas manobras de ressuscitação, mas o idoso não resistiu e faleceu.

O homem que acertou o soco em Geraldo fugiu do local, mas depois foi localizado e preso. Ele apresentava sinais de embriaguez e tentou resistir, mas acabou capturado e teve a prisão mantida em audiência de custódia.

O caso segue em investigação na Delegacia de Homicídios de Juiz de Fora, que solicitou a realização de perícia e aguarda os laudos necropsiais, que devem atestar as causas da morte do idoso.

Em nota, a OAB em Juiz de Fora lamentou a morte de Geraldo. “A Diretoria da Ordem reafirma seu compromisso de buscar junto às autoridades competentes a justiça para o caso”.