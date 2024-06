Psicóloga relata ter ficado à deriva no mar após fugir da ilha do herdeiro de Ivo Pitanguy

A psicóloga Cristiane Correa Santa Catarina, de 53 anos, relatou momentos de terror após precisar escapar da ilha do herdeiro do cirurgião Ivo Pitanguy. Conforme publicado pelo O Globo, Cristiane ainda registrou um boletim de ocorrência contra Helcius Pitanguy. Ela o acusa de injúria e omissão de socorro após ser deixada à deriva na Ilha dos Porcos, em Angra dos Reis.

Cristiane teria sido hostilizada por Helcius por volta das 17h30 do último sábado, dia 15 de junho. Como não teve ajuda dos marinheiros presentes na ilha, ela decidiu fugir a remo do local após ser chamada de “puta virgem” pelo amigo.

Em desespero, ela tentou chegar ao Iate Clube Aquidabã usando uma prancha e remos de stand-up paddle, mas foi alcançada por um dos marinheiros que tinha ordens para levá-la de volta à Ilha. Sob ordens de Helcius, ele confiscou documentos e pertences da psicóloga.

Dentro do barco, e com a prancha em mãos, ela decidiu pular da embarcação. Após aproximadamente 1 hora remando, Cristiane foi resgatada pelo administrador da Ilha dos Porcos e levada ao Poste dos Pescadores, de onde conseguiu retornar para sua casa no Rio de Janeiro. As informações foram confirmadas por ela em depoimento à Polícia Civil.

Entenda o caso

Segundo Cristiane, sua amizade com Helcius é de longa data, mais de 12 anos entre idas e vindas por conta do temperamento dele. No caso recente, ela conta que foi convidada para visitar a ilha na última quinta-feira, e já na saída de sua casa notou que Helcius estava embriagado.

Na ocorrência, ela conta que o homem gritou com ela em um conhecido supermercado de Angra ao dar ordens para ela cuidar do cachorro. No dia seguinte as coisas transcorreram normalmente na mansão, mas tudo se complicou no sábado quando ela retornou de um passeio com um grupo de amigas.

“Os xingamentos mais graves começaram depois que as amigas que estavam de lancha passaram para conhecer a Ilha. Logo que elas foram embora fui almoçar com Helcius e ele disse: ‘Não sabia que as suas amigas eram todas p*tas, a mais bonita já veio aqui com dez amigos meus diferentes. Pior você que é p*ta virgem e não deixa ninguém te tocar, por isso é pobre”. Eu retruquei, me levantei e bati o prato na mesa, mas ele continuou”, conta a psicóloga.

Ferida devido a fuga do local, Cristiane registrou ocorrência na Delegacia de Atendimento à Mulher de Angra dos Reis, que apura o caso e escuta as testemunhas na tentativa de esclarecer o ocorrido.