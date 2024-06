Morta em troca de tiros na Linha Amarela, RJ, voltou de licença maternidade a menos de 1 mês

Uma tentativa de assalto na Linha Amarela no Rio de Janeiro deixou duas pessoas mortas na manhã desta terça-feira, dia 18 de junho. Conforme o G1, uma das vítimas é Deborah Vilas Boas da Silva, de 27 anos.

ANÚNCIO

De acordo com Wallace Sousa, marido de Deborah, ela retornou a trabalhar a menos de um mês, visto que está cumprindo licença maternidade após o nascimento da filha Maria Alice, em 13 de novembro.

Moradora de Brás de Pina, Zona Norte do Rio, ela trabalhava na Barra da Tijuca e costumeiramente pegava dois ônibus para ir ao trabalho. No entanto, nesta terça-feira, ela pegou uma carona com o marido até o ponto de ônibus localizado na entrada da Linha Amarela, onde deveria pegar o ônibus 315. Ele soube da morte da esposa ao chegar no trabalho.

Entenda o caso

Além de Deborah, José Carlos Miranda, de 64 anos, foi morto durante a troca de tiros. Conforme informações, o tiroteio começou quando policiais militares foram impedir o roubo a uma moto em que estava um casal de amigos.

Em depoimento, eles contaram que ao menos quatro bandidos saíram de dentro de um CRV e os renderam, um dos ladrões estava armado com um fuzil. Os policiais do 22º BPM (Maré) presenciaram a ocorrência e reagiram, iniciando a troca de tiros.

Os ocupantes da moto não se feriram, mas Deborah e José Carlos, que estava em um ônibus da linha 315, foram atingidos pelos disparos e não resistiram aos ferimentos. Um dos assaltantes, identificado como Alexsandro de Andrade Venâncio, também foi baleado e preso. Os demais conseguiram fugir.