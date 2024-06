O que o calor extremo faz com o seu cérebro

O calor extremo está devastando partes de todo o mundo. As altas temperaturas não só colocam as comunidades em risco de sofrer doenças relacionadas ao calor, mas também podem afetar a função cerebral.

O que o calor faz no meu cérebro?

De acordo com um estudo publicado pela The Lancet Neurology, um grupo internacional de pesquisadores escreveu que o aumento das temperaturas pode desafiar a capacidade humana de manter a temperatura corporal e alterar as funções do sistema nervoso. É provável que a mudança climática também exacerbe distúrbios neurológicos e psiquiátricos, incluindo a doença de Alzheimer e a esquizofrenia.

Esquizofrenia Liza Polyanskaya

Estudos têm mostrado que o desempenho cognitivo começa a diminuir por volta dos 26 graus celsius. Alguns pesquisadores sugerem que, em temperaturas elevadas, a atividade do sistema nervoso parassimpático e os níveis de saturação de oxigênio no sangue podem ser mais baixos, levando a uma função cognitiva reduzida.

Impacto do calor extremo em queda

Kimon Bekelis, de neurointervenção na Catholic Health em Long Island, disse que não está totalmente claro por que a função cognitiva cai drasticamente no calor extremo, mas a pesquisa atual está focada na conexão entre os neurotransmissores e a exposição ao calor.

"Nosso sistema nervoso é um conjunto de cabos que transmitem eletricidade e sinais por todo o corpo. Mas a condução elétrica, é claro, pode ser afetada pelo calor. E sabemos disso por experimentos de física, então estamos extrapolando", disse Bekelis.

Pessoa derretendo no Sol extremo Efeitos do calor

Bekelis acrescentou que é importante que aqueles que estão ao ar livre durante ondas de calor prestem atenção à sua saúde mental.