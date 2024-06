Serginho Chulapa foi internado após briga com a esposa, diz Polícia Civil

A Polícia Civil confirmou neste sábado (15) que Sérgio Bernardino, mais conhecido como Serginho Chulapa, de 70 anos, bateu a cabeça e quebrou o braço direito após agredir a esposa, Kátia Christina, de 48, e ser empurrado por ela. O caso aconteceu em Santos, litoral de São Paulo.

ANÚNCIO

Em entrevista ao g1, o ex-atleta do Santos negou as acusações e disse que sofreu a queda sozinho, devido a problemas no fêmur e na coluna.

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada na terça-feira (11) para averiguar uma ocorrência de violência doméstica na residência do casal.

Chulapa e a esposa foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zona Leste. Ela foi8 liberada, enquanto o ex-atleta foi levado para a Casa de Saúde, onde permaneceu até quinta-feira (13).

Entenda o caso

Serginho teria discutido com o filho em um bar e em seguida se desentende com a esposa na entrada do prédio onde moram.

Chulapa agrediu a mulher após a briga, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP). A mulher então empurrou o ex-jogador, que acabou quebrando o braço e batendo a cabeça com a queda.

Casal nega briga

Ainda segundo a matéria, o casal negou que tenham brigado. Chulapa disse que “não é desses”.

ANÚNCIO

“Isso aí é história [...]. Se fosse agressão não tinha saído alguém na cadeia? Não tem nada a ver. Eu não sou desses e ela não é dessas”, disse o ex-atleta da equipe santista.

Kátia também negou a briga. “Não procede. Graças a Deus, a gente está bem. Temos filhos e netos. Não existe isso, estou até chateada agora com isso [...]. A gente não tem uma relação, a gente tem uma história”, complementou.

O caso foi registrado como violência doméstica, lesão corporal e ameaça, e segue sendo investigado por meio de um inquérito policial.

Ao comparecer na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da cidade, o advogado do casal disse que ambas as partes não darão continuidade na representação criminal.