VÍDEO: Dona de pet shop reage a assalto com cabo de rodo e coloca bandido para correr, em SP

Dona de pet shop reagiu a assalto e, com cabo de rodo, partiu para cima de bandido, em Ribeirão Preto, no interior de SP

Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento que a empresária Franciele Priscila, dona de um pet shop em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, reagiu a um assalto ao estabelecimento. Usando um cabo de rodo, ela partiu para cima do criminoso, que saiu correndo (assista abaixo). Eles ainda entraram em luta corporal, mas o bandido conseguiu fugir e ainda não foi preso.

ANÚNCIO

O caso aconteceu na última quarta-feira (12), no bairro Vila Albertina. As imagens mostram quando o bandido entrou no pet shop e, segundos depois, a empresária já saiu com o cabo de rodo nas mãos. Ele correu para fora e subiu em uma motocicleta, quando ela foi para cima dele. Apesar disso, o bandido conseguiu fugir.

Em entrevista ao site G1, Franciele disse que o assaltante não estava armado, mas ainda conseguiu levar a aliança do marido dela e cerca de R$ 60 em dinheiro.

“Falei: ‘o que você está fazendo aqui?’. Ele colocou a mão na cintura e falou: ‘fique quieta’. Daí falei: ‘então deixe eu ver’. Queria ver se ele estava armado. Ele levantou [a camisa], e não tinha nada. Foi onde eu peguei, não sei de onde, o rodo e saí correndo atrás dele”, relatou a vítima.

O caso foi denunciado à polícia, que faz diligências em busca de identificar o criminoso. As imagens são analisadas pela perícia. No entanto, até a manhã desta sexta-feira (14), o bandido ainda não tinha sido preso.