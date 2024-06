Suspeitando de traição, marido mata suposto amante, agride a esposa e tira a própria vida

Na última quinta-feira, dia 13 de junho, um caso chocou os moradores de Cubatão, litoral de São Paulo. Segundo publicado pelo G1, um homem de 54 anos matou outro, de 55, após suspeitar que a esposa o estava traindo. Em seguida, ele teria agredido a companheira e tirado a própria vida.

ANÚNCIO

Logo pela manhã a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio nas proximidades do Fórum de Cubatão. A vítima, identificada como Marcos Cesar dos Santos, era funcionário do local.

Pouco tempo depois, um chamado para uma ocorrência de suicídio foi feito em um endereço residencial próximo, o que chamou a atenção dos investigadores do 1º Distrito Policial (DP) de Cubatão. O homem, identificado como Waldik Paiva Barreto, foi encontrado morto em seu quarto na casa em que morava com a esposa.

Suspeita de traição

Conforme informações disponibilizadas pelos policiais, Waldik acreditava que sua esposa o estava traindo com Marcos, já que ela trabalhava para uma empresa que prestava serviços para o fórum e conhecia o homem. Ele teria saído do apartamento em que morava com a esposa portando uma espingarda calibre 28, e ficou aguardando por Marcos.

A vítima foi atingida com um disparo na cabeça e chegou ao Pronto-socorro Central já sem vida.

Depois, Waldik voltou para casa e agrediu a esposa com diversas coronhadas. Ele então se trancou no quarto e tirou a própria vida. O corpo foi retirado pelos Bombeiros, que também acionaram a perícia do Instituto de Criminalística.

A esposa de Waldik negou ter qualquer envolvimento amoroso com Marcos e relatou que o marido confessou o assassinato enquanto a agredia repetidamente. Não foram divulgadas informações sobre agressões anteriores.

O caso foi registrado como homicídio, suicídio consumado, lesão corporal e violência doméstica.