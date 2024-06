Menina é baleada no RJ enquanto voltava do balé; estado é grave

Uma menina foi baleada na noite desta quinta-feira (13) na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, enquanto voltava do balé. De acordo com o g1, seu estado é grave.

Ana Beatriz Barcelos Nascimento é uma adolescente de 12 anos, e segundo os parentes, o tiro entrou pelas costas e saiu pela barriga. Após ser atingida, ela foi levada ao o Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador, onde passou por uma cirurgia de quatro horas.

De acordo com vizinhos da vítima, houve um confronto entre policiais e criminosos. Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 37ª DP (Ilha).

“Os policiais militares foram ouvidos e narraram que, durante diligências para apurar denúncias de extorsões praticadas por traficantes contra motoristas, foram atacados na Comunidade da Pixunas”, descreveu a matéria.

“Houve confronto e, após o fim dos disparos, souberam de uma criança que havia sido atingida. As armas dos agentes foram apreendidas e serão enviadas para perícia. As imagens das câmeras corporais serão requisitadas para análise; a Delegacia de Homicídios da Capital está auxiliando no andamento das investigações para esclarecer os fatos”, completou.

Conforme explicação da Polícia Militar, com explicação de policiais militares do 17º BPM (Ilha), na noite em que Ana Beatriz foi atingida, “equipes da unidade realizavam patrulhamento na Rua Brigadeiro Newton Braga com objetivo de verificar denúncia de que traficantes locais estariam extorquindo de motoristas de aplicativo”. “Neste momento, os agentes foram atacados a tiros por criminosos e houve confronto.”

“Posteriormente, os policiais foram informados de que uma menina teria sido atingida por disparo de arma de fogo e socorrida ao Hospital Municipal Evandro Freire. Os militares foram ouvidos e os armamentos utilizados foram recolhidos. A Corregedoria da Polícia Militar instaurou um procedimento apuratório para apurar as circunstâncias do caso, paralelamente às investigações da 37ª DP”, conforme texto do g1.