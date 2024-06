Peeling de fenol causa graves queimaduras em uma mulher de 64 anos

Uma mulher de 64 anos precisou ser hospitalizada após realizar o procedimento conhecido como peeling de fenol. Conforme publicado pelo G1, o caso em questão está sendo investigado pela Polícia Civil do Paraná.

ANÚNCIO

Segundo a publicação, o relato da vítima e de familiares levou a investigação de uma esteticista que se identifica como biomédica. A paciente, que realizou o procedimento estético no dia 25 de maio, em Curitiba, sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau após a aplicação do produto. Ela foi hospitalizada 11 dias após o procedimento e precisou passar por cirurgias para tratar a extensão dos ferimentos no rosto.

Falta de orientação adequada

Na reportagem, a delegada ALine Manzatto, responsável pelo caso, afirma que a profissional que realizou o peeling não orientou corretamente a paciente após a aplicação do produto. A mulher chegou a questionar a esteticista sobre a necessidade de buscar por auxílio médico após sentir fortes dores no local da aplicação, mas foi informada de que “as dores eram normais” e recebeu a recomendação de “usar uma pomada no rosto”.

Segundo a polícia, a vítima precisou passar por procedimentos cirúrgicos com a intenção de tratar os ferimentos de seu rosto. No entanto, informações sobre o estado de saúde atual dela não foram divulgados, bem como os nomes dos envolvidos no caso que segue em sigilo.

A investigação também revelou que a suposta esteticista não possui formação em biomedicina, como afirmou à paciente no momento da contratação de seus serviços. Desta forma, ela é investigada pelos crimes de lesão corporal, exercício ilegal da medicina e uso de produto falsificado destinado a fins terapêuticos ou medicinais.

O caso em questão veio à público dias após o empresário Henrique Silva Chagas morrer depois de realizar o procedimento do peeling de fenol com a influenciadora Natalia Becker. Ela teria aprendido a técnica por meio de um curso online e passou a realizar aplicações do tratamento desde dezembro de 2023.