Showrunner AI é o Netflix da Inteligência Artificial: cria séries apenas com um prompt

Há alguns dias, uma declaração de Joanna Maciejewska viralizou nas redes sociais, onde ela afirmava desejar que a Inteligência Artificial lavasse sua louça e sua roupa para que ela pudesse criar arte, e não para que essa tecnologia fizesse o trabalho criativo e ela tivesse que limpar. Como resposta irônica a isso, parece ter surgido a Showrunner AI, uma plataforma que poderia ser descrita como uma mistura de Netflix com ChatGPT.

Já imaginaste criar o teu próprio programa de televisão mesmo que não tenha a mínima experiência neste campo? Até recentemente, essa ideia parecia saída de um filme de ficção científica irreal, mas agora parece que está ao alcance de qualquer mortal.

Tudo graças aos caras da Fable Studio, que deram um passo importante e imprevisível para o futuro da indústria do entretenimento com o lançamento do Showrunner AI, uma ferramenta que permite a qualquer pessoa criar sua própria série de televisão episódio por episódio.

Mas quais são as implicações disso para as plataformas de streaming e nossa forma de consumir conteúdo? Isso ninguém sabe.

Assim funciona o Showrunner AI

O Showrunner AI é, essencialmente, o primeiro serviço de streaming gerado por IA do mundo. No entanto, de acordo com o que descreve a Forbes, por enquanto, está disponível apenas para um número limitado de usuários que se inscreveram em uma lista de espera. Esses usuários terão acesso a 10 programas animados criados com a ferramenta.

Os usuários podem assistir aos episódios que já foram criados ou seguir instruções para gerar cenas que podem ser posteriormente combinadas para criar episódios completos. Assim, essa tecnologia abre um mundo de possibilidades para a criação de conteúdo televisivo, permitindo que qualquer pessoa com uma ideia a transforme em uma produção virtual.

Showrunner AI Inteligência Artificial

Parece algo emocionante e promissor, mas o lançamento do Showrunner AI não está isento de preocupações. Alguns temem que a IA acabe substituindo os escritores e produtores humanos, ao mesmo tempo em que alteraria a ordem habitual de geração desse tipo de produções.

A Fable Studio já apresentou algumas séries que serão lançadas em breve: Ikiru Shinu, um anime de terror sombrio, Sim Francisco, uma antologia que segue a vida das pessoas que vivem em uma cidade com esse nome, e Exit Valley, uma sátira inspirada no Vale do Silício.

Sora vs. Showrunner AI: Qual é a diferença

O desenvolvimento do Showrunner AI não é totalmente surpreendente, considerando os avanços alcançados no campo da IA. O modelo Sora da OpenAI seria o seu antecessor mais direto, pois é capaz de criar conteúdo realmente impressionante com apenas um prompt simples.

Em cima disso, temos o precedente daqueles episódios de South Park criados pela Fable no ano passado, demonstrando o potencial dessa tecnologia com enredos tão tangíveis de serem autênticos do show, como aquele episódio em que os garotos criam um serviço de streaming de Deep Fakes, mas são incomodados por Elon Musk.

A boa notícia é que, por enquanto, a Inteligência Artificial ainda não consegue replicar a criatividade humana que torna os programas de televisão verdadeiramente especiais, pelo menos não completamente.

Mas parece uma questão de tempo até que a Showrunner ou algum outro serviço similar mude a indústria para sempre.