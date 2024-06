3 perfumes europeus com aroma de sofisticação e luxo: todos vão perguntar sobre a sua fragrância

No vasto mundo das fragrâncias, os perfumes europeus sempre se destacaram por terem um aroma muito distinto, uma fixação incomparável e estarem sempre na vanguarda.

Por isso, juntamente com o fato de que sempre capturam o olfato com suas fórmulas atemporais e encantadoras feitas com ingredientes de alta qualidade, são dos mais desejados em todo o mundo.

Perfumes europeus para usar em qualquer estação

Então, se você está interessado em experimentar um, mas não sabe qual, continue lendo nossa matéria para descobrir três que cheiram a luxo e sofisticação. Eles receberão muitos elogios ao usar qualquer um deles!

Eros pour femme de Versace

Uma fragrância europeia requintada é esta da família floral, amadeirada e almíscar de Versace. A marca italiana a descreve em seu site como "apaixonada, cheia de força, individualidade e sedução".

Eros tem limão siciliano, bergamota da Calábria e romã na saída; coração de flor de limão, absoluto de jasmim Sambac, infusão de jasmim e peônia e base de sândalo, âmbar, almíscar e madeiras.

Eros pour femme de Versace | (Cortesía de Versace)

Grapefruit de Jo Malone

Um perfume europeu super fresco e perfeito para usar no dia a dia é esta colônia inglesa da Jo Malone. De acordo com a marca em seu site, seu aroma "desperta instantaneamente os sentidos".

A sua nota de saída é o laranja que traz um frescor luminoso, o seu coração é de alecrim com toques de lavanda, cânfora e hortelã e o seu fundo é o musgo que adiciona tons terrosos e amadeirados.

Grapefruit de Jo Malone | (Cortesía de Jo Malone)

Cosmic Cloud de Louis Vuitton

Um perfume europeu divino é este da francesa Louis Vuitton. A fragrância foi criada pelo perfumista Jacques Cavallier-Belletrud, que conjurou "um néctar de almíscares" para a sua elaboração.

"Seus múltiplos tons empoeirados e frutados repousam na pele como um véu eterno. Uma escolha surpreendente e ousada no mundo da alta perfumaria, um carinho sedutor adoçado pelas notas amanteigadas e de chocolate da fava tonka da Venezuela", explica o site.