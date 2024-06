VÍDEO: Avião de pequeno porte cai logo após decolar e pega fogo em MT; ao menos dois morreram

Um avião de pequeno porte caiu logo após decolar do hangar de uma fazenda em Sorriso, em Mato Grosso, na manhã desta sexta-feira (7). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto e um passageiro morreram. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a aeronave pegava fogo em uma área de mata (assista abaixo).

A Polícia Militar informou que o avião teria caído cerca de 10 minutos após decolar. As vítimas morreram carbonizadas, já que a aeronave ficou em chamas.

Por enquanto, não foram divulgadas as informações sobre modelo e matrícula da aeronave. Mas já foi confirmada a morte do piloto Reynan Moresca. O passageiro que ele levava ainda não foi identificado.

Funcionários da fazendo onde houve a decolagem informaram que o avião seguia com destino ao município de São José do Rio Claro, que fica a 325 km de Cuiabá, mas caiu pouco depois de levantar voo.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da PM e da Força Aérea Brasileira (FAB) seguem no local para o atendimento da ocorrência. Ainda não se sabe quais foram as causas do acidente aéreo.

Susto no Canadá

Um avião da companhia Air Canada, que saiu de Toronto com destino a Paris, precisou retornar ao aeroporto de Pearson após chamas tomarem conta do motor.

Nas imagens é possível notar o Boing 777 pequenas explosões e o fogo. Segundo ‘O Globo’, o avião saiu de Toronto por volta das 20h45 e retornou às 21h50 de quinta-feira (6). A aeronave levava 389 passageiros a bordo e ninguém se feriu.