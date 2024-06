VÍDEO: Pai de aluna agride com tapas e chutes professor suspeito de importunação sexual, em PE

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o pai de uma aluna agrediu com tapas e chutes um professor dentro de uma escola técnica, no bairro de Areias, na Zona Oeste do Recife, em Pernambuco (assista abaixo). A garota de 16 anos denunciou o docente por importunação sexual e ele acabou sendo afastado das funções.

O caso aconteceu na terça-feira (4), na Escola Técnica Estadual (ETE) Mariano Teixeira, localizada na Rua Capitão Felipe Ferreira. O vídeo mostra o pai gritando com o professor, que estava sentado no chão, enquanto dava tapas e chutes. No áudio, é possível ouvir o genitor xingando o docente e dizendo que ele não deveria mexer com sua filha.

Outras pessoas apareceram e tentaram conter o pai, mas a Polícia Militar precisou ser chamada para controlar a confusão. Tudo era acompanhado por outros estudantes da escola.

Após ser agredido, o professor foi levado para atendimento em uma unidade de saúde. Depois, seguiu para o Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA) para prestar esclarecimentos. O genitor da aluna também foi ouvido no local.

Em nota, a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco informou que o professor agredido foi afastado das funções “enquanto o caso é apurado”. A pasta destacou que, até o presente momento, “não há registro de nenhuma denúncia prévia sobre possível má conduta do professor”. Por fim, a secretaria disse que a escola contribuiu com as investigações policiais.

O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar o caso. Já a Polícia Civil ressaltou que instaurou um inquérito, mas que não vai repassar detalhes, pois a situação envolve menor de idade.