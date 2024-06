Família diz que mulher morta e arrastada por moto não tinha relação com suspeito preso: “Covardia”

A família de Bruna de Oliveira, de 24 anos, que foi encontrada sem vida em uma vala com uma corrente no pescoço, em Sinop, no Mato Grosso, afirma que ela não tinha nenhum relacionamento com o suspeito, Wellington Honorato dos Santos, de 32. O homem apareceu em um vídeo arrastando o corpo da vítima com correntes presas a uma motocicleta por cerca de três quadras. Ele fugiu, mas acabou preso.

Padrasto de Bruna, Félix Camilo disse ao site G1 que ela já morou no mesmo quitinete em que o suspeito residia há seis meses, mas em épocas diferentes, e que eles não tinham nenhuma ligação ou relacionamento. “Foi uma covardia o que ele fez e ela nem morava mais nesse lugar, só ia visitar porque tinha muitos conhecidos lá”, afirmou.

Já a avó da vítima, Zumira da Rosa, contou que ela era mãe solteira e vivia sozinha com as duas filhas. No sábado (1º), ela deixou as meninas sob os cuidados da idosa e disse que precisava sair, mas que voltava logo.

“Ela foi lá em casa no sábado e ainda limpou a casa e disse que deixaria as meninas e que logo voltava, porque não tinha levado roupa para elas. Daí ela saiu e ela não voltou mais”, lamentou Zumira.

Corpo arrastado

Bruna foi achada morta na madrugada de domingo (2), em uma vala, nas proximidades de uma área de mata, no Bairro Primaveras. Imagens de câmeras de segurança mostraram quando ela foi arrastada por uma moto, presa a correntes, pelas ruas da cidade.

Veja o vídeo abaixo - ATENÇÃO: Imagens fortes

Familiares da vítima foram ao quitinete e chegaram a conversar com Wellington, mas ele disse que tinha deixado Bruna em casa ainda na noite de sábado. Como a mulher não apareceu, os parentes passaram a fazer buscas. Eles estranharam quando retornaram ao local e perceberam que o homem tinha se mudado repentinamente. Outro detalhe chamou a atenção: havia marcas de sangue no chão.

Foi quando um irmão dela passou a circular pelo bairro e localizou o corpo da mulher em uma vala, com uma corrente no pescoço.

A polícia foi acionada e buscou imagens de câmeras de segurança, que mostraram o suspeito arrastando o corpo da vítima. Cerca de 4 horas depois, o homem apareceu em outro vídeo fazendo a mudança da casa.

Após fugir, Wellington foi localizado e preso na segunda-feira (3), em Nova Maringá, que fica a 392 quilômetros de Cuiabá. Ele deverá ser autuado pelo feminicídio e segue à disposição da Justiça. A corporação ainda tenta descobrir qual foi a motivação do crime.

A defesa do suspeito não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem. Já o corpo da vítima passa por exames necropsiais, que devem atestar as causas da morte.