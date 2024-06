VÍDEO: Mulher é morta e arrastada por correntes presas em moto por três quadras; imagens são fortes

A Polícia Civil investiga a morte de Bruna de Oliveira, de 24 anos, que foi encontrada sem vida em uma vala, em Sinop, no Mato Grosso. O principal suspeito pelo crime é Wellington Honorato dos Santos, de 32, que apareceu em um vídeo arrastando o corpo da vítima com correntes presas a uma motocicleta por cerca de três quadras. O homem fugiu, mas foi preso.

Veja o vídeo abaixo - ATENÇÃO: Imagens fortes

O caso aconteceu na madrugada do último domingo (2), no Bairro Primaveras. O vídeo mostra o corpo da vítima preso pelo pescoço com correntes, que estavam amarradas na motocicleta. Conforme a perícia, Bruna já estava morta quando passou a ser arrastada pelas ruas.

Familiares da jovem contaram que ela saiu com Wellington e não voltou mais. Eles chegaram a ir até o encontro dele, mas ele afirmou que tinha deixado Bruna em casa na noite de sábado (1º).

Os parentes da vítima estranharam quando foram até a residência do suspeito e viram que ele tinha acabado de se mudar. Na entrada da casa, viram manchas de sangue no chão. Um irmão dela passou a circular pela área quando, em uma região de mata, viu o corpo em uma vala, com uma corrente em volta do pescoço.

A polícia foi acionada e buscou imagens de câmeras de segurança, que mostraram o suspeito arrastando o corpo e Bruna. Cerca de 4 horas depois, o homem apareceu em um vídeo fazendo a mudança da casa.

Após fugir, Wellington foi localizado e preso na segunda-feira (3), em Nova Maringá, que fica a 392 quilômetros de Cuiabá. Ele deverá ser autuado pelo feminicídio e segue à disposição da Justiça.

A defesa do suspeito não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem. Já o corpo da vítima passa por exames necropsiais, que devem atestar as causas da morte.