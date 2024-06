Projeção oficial aponta Claudia Sheinbaum como a primeira mulher eleita presidente do México

Claudia Sheinbaum Pardo será a primeira mulher na história a presidir o México, segundo indicam as projeções do Instituto Nacional Eleitoral (INE), que estimou que a governista teria de 58,3% a 60,7% dos votos. Na sequência, a opositora Xóchitl Gálvez marcaria entre 26,6% e 28,6%.

Logo após a divulgação dos resultados parciais, na madrugada desta segunda-feira (3), Claudia saiu em comemoração.

Em seu primeiro discurso oficial, ela afirmou: “Quero agradecer ao povo do México pelo reconhecimento da nossa história, pelos resultados, pela sua convicção e pela sua vontade, mas acima de tudo pelo reconhecimento do povo ao nosso projeto nacional. Também sou grata porque, pela primeira vez em 200 anos de República, serei a primeira mulher presidente do México”, ressaltando que não vai desapontar seus eleitores: “Não vou desiludi-los”.

Candidata do partido Movimento para Regeneração Nacional (Morena), Claudia também anunciou que obteve maioria “qualificada” no Congresso. Ela vai suceder a Andrés Manuel López Obrador, que é seu padrinho político.

Após a divulgação dos resultados parciais pelo INE, os opositores Xóchitl e Jorge Álvarez Máynez reconheceram a derrota e ligaram para Claudia. “Quero agradecer Xóchitl Gálvez, candidata da Força e Coração Pelo México, pela ligação que recebi há poucos minutos reconhecendo a vitória e também a Jorge Álvarez”, disse a presidente eleita.

“Nosso governo será honesto, sem influência, sem corrupção ou impunidade. Será um governo com Austeridade Republicana, disciplina financeira e fiscal e autonomia do Banco do México. Não haverá aumentos reais nos combustíveis e na eletricidade”, garantiu Claudia.

Atrasos na contagem dos votos

Cerca de 98 milhões de mexicanos foram às urnas votar. No México, não há reeleição presidencial ou voto obrigatório, e o mandato presidencial tem duração de seis anos.

A noite no país foi marcada por tensão e cansaço, já que o órgão eleitoral remarcou por três vezes o prazo estimado para divulgar sua contagem rápida, que é a baliza para os resultados até que se divulguem as cifras oficiais desta votação.

Segundo o INE, a Comissão Técnica responsável pela contagem preliminar foi realizada em 74,3% do número total de mesas de votação, com 95% de confiança. Conforme os dados, Claudia Sheinbaum Pardo obteve entre 58,3% e 60,7% dos votos, seguida por Xóchitl Gálvez, que recebeu entre 26,6% e 28,6%. Já Máynez marcava 9,9% e 10,8% dos votos.

Após a divulgação dos resultados parciais, o INE destacou que essa foi a maior eleição da história do país, sendo que também foram eleitos políticos para outros 20 mil cargos, entre eles 500 deputados federais, 128 senadores, nove governadores das cidades de Chiapas, Cidade do México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz e Yucatán.

Felicitações de Obrador

Após as eleições, Andrés Manuel López Obrador parabenizou os candidatos presidenciais desta corrida, especialmente sua pupila.

“E claro, com todo o meu carinho parabenizo Claudia Sheinbaum, que venceu esta corrida por uma larga margem, vai ser a primeira mulher presidente do México em 200 anos [...] mas também a presidente, possivelmente com o maior número de votos obtidos em toda a história do nosso país”, disse.

O presidente também disse ter orgulho de ser o presidente “de um povo exemplar”. “Parabéns a todos nós que temos a sorte de viver nestes tempos estelares de orgulho e transformação”, afirmou.