Lotofácil: confira resultado do sorteio do concurso 3112

O apostador que acertar as quinze dezenas do concurso 3112 da Lotofácil nesta sexta-feira (24) pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Confira os números sorteados para a Lotofácil desta sexta-feira:

01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22

APOSTA EM SUMARÉ

Um apostador de Sumaré, no interior de São Paulo, foi o único ganhador do sorteio desta quinta-feira da Lotofácil. O felizardo ganhador embolsou a quantia de R$ 1.118.369,40. Na faixa dos 14 acertos, 457 apostas ganharam R$ 733,03. Os apostadores que acertaram 13 números também foram premiados. Foram 11.576 apostas e cada uma delas ganhou R$ 30,00.

Quina pode pagar R$ 2,8 milhões

Hoje o sorteio da Quina pode pagar ao apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal um prêmio estimado em R$ 2,8 milhões.

Veja os números sorteados para a Quina: