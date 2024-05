Enchentes no RS: bairro é evacuado às pressas no meio da madrugada em Cruzeiro do Sul

Moradores do bairro Morro Toca dos Corvo, na cidade de Cruzeiro do Sul, no Rio Grande do Sul, acordaram assustados no meio da madrugada desta sexta-feira com avisos da defesa civil de que deveriam evacuar o local devido ao risco de deslizamento.

A evacuação começou por volta das 23h de quinta-feira e se estendeu noite adentro com apoio do Corpo de Bombeiros, Exército, Brigada Militar e agentes da Secretaria do Meio Ambiente e retirou cerca de 300 pessoas de suas casas.

A medida foi tomada pelo risco de deslizamentos provocado pelo grande volume de chuvas na região e a intensificação dos ventos litorâneos, que aumentou o risco de movimento de massa em áreas de morros, de acordo com relatório técnico do Grupo de Avaliação de Movimento de Massa do Rio Grande do Sul (Gamma).

A cidade de Cruzeiro do Suo foi duramente castigada pelas enchentes que afetam todo o estado do Rio Grande do Sul, com bairros totalmente destruídos e a morte de doze pessoas.

BOLETIM ATUALIZADO

De acordo com o último boletim da Defesa Civil estadual, divulgado nesta sexta-feira, 163 pessoas morreram nas enchentes do Rio Grande do Sul. Os bombeiros e agentes de resgate ainda procuram 65 pessoas desaparecidas e 806 pessoas foram resgatadas e se recuperam de ferimentos em hospitais da região.

O Rio Grande do Sul tem 581.613 pessoas desalojadas e 63.918 em abrigos espalhados pelas regiões mais atingidas no estado.