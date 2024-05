Chacina em festa de aniversário deixa três mortos em Minas Gerais; duas das vítimas eram crianças

A Polícia Civil investiga uma chacina que deixou três mortos em uma festa de aniversário, em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. A suspeita é que o alvo dos criminosos era Felipe Júnior Moreira Lima, de 26 anos, pai do aniversariante, Heitor Felipe, de 9, sendo que ambos morreram. Além deles, também faleceu uma prima da criança, Layza Manuelly, de 11. A motivação do crime seria um “acerto de contas” do tráfico de drogas.

O caso aconteceu na noite de quinta-feira (23), no bairro Areias de Baixo. Bandidos chegaram ao local atirando e, além de matar as três vítimas, ainda feriram outras três pessoas. Elas foram socorridas e levadas ao Hospital Risoleta Neves, mas não há detalhes sobre o estado de saúde delas.

A Polícia Militar informou que Felipe teria envolvimento com traficantes de droga que atuam no bairro Morro Alto, em Vespasiano, Belo Horizonte. Testemunhas contaram que o homem estaria recebendo ameaças há pelo menos três meses, por isso, há a suspeita do “acerto de contas”.

Um dos atiradores foi atingido, por engano, pelo comparsa e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Já o outro conseguiu fugir e ainda não foi encontrado.

A polícia destacou que segue realizando diligências em busca do criminoso. “A Polícia Civil de Minas Gerais deslocou a perícia oficial ao local para recolher elementos que irão subsidiar as investigações”, ressaltou.

“Os corpos das vítimas, duas crianças de nove e 11 anos, e um homem de 26, foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal Dr André Roquette e são submetidos aos exames de necropsias. Uma adolescente, de 13 anos, e duas mulheres de 19 e 41 anos, foram encaminhadas ao atendimento médico”, concluiu a corporação.