Jô, ex-Corinthians, deixa cadeia no interior de São Paulo após quitar débitos de pensão alimentícia

O atacante Jô, que atualmente joga no Amazonas, mas já teve passagens pelo Corinthians, Atlético-MG e Seleção Brasileira, deixou a cadeia na tarde de terça-feira (7), após quitar débitos de pensão alimentícia. Ele tinha sido preso na noite anterior, ao desembarcar ao lado de sua atual equipe em Campinas, no interior paulista, para uma partida pela série B do Campeonato Brasileiro.

O mandado de prisão foi expedido no último dia 22 de abril pela Justiça da cidade de Itagibá, na Bahia, onde o processo tramita em sigilo. Assim, na noite de segunda-feira (6), uma equipe de policiais civis estava à espera do jogador no local em que o ônibus do Amazonas deveria deixar a equipe para disputar o jogo contra a Ponte Preta, no Majestoso. Após a prisão, Jô foi encaminhado ao 10º Distrito Policial de Campinas, que fica próximo ao estádio.

O atleta passou a noite em uma cadeia anexa ao 2º Distrito Policial de Campinas e, na manhã de ontem, passou por uma audiência de custódia. A advogada Rafaela Mendonça de Souza Araújo, que representa Jô no caso, disse ao site G1 que “havia divergências nos valores [da pensão alimentícia], mas que foram solucionadas”.

Assim, após a devida quitação, os comprovantes foram enviados à Justiça, que concedeu a liberdade do jogador. O diretor de futebol do Amazonas, Igor Oliveira, aguardou a liberação do jogador para acompanhá-lo de volta à capital amazonense.

Momento em que Jô deixou cadeia em Campinas, no interior de São Paulo (Reprodução/Gustavo Biano/EPTV)

Repercussão da prisão

Quem não perdeu a oportunidade de reagir à notícia da prisão do atacante foi Maiara Quiderolly, com quem o jogador tem o pequeno João Gabriel, de 1 ano e 4 meses. Em uma publicação feita nas redes sociais logo depois que ele foi preso, ela afirmou: “Um dia da caça, outro do caçador”.

Além do garoto, Jô tem mais sete filhos, sendo duas fruto de seu casamento com Claudia Silva, e as demais de relacionamentos extraconjugais.

Na época em que a gravidez de Maiara se tornou pública, Claudia Silva, esposa de Jô, chegou a anunciar a separação do casal, mas após quatro meses revelou que os dois retomaram o relacionamento e seguem juntos até hoje.

Os desabafos públicos de Maiara não são novidade. No início do ano, a influenciadora utilizou suas redes sociais para desabafar sobre a ausência de Jô na vida do filho e aproveitou para avisar que a pensão do menino estava atrasada. Vale lembrar que o reconhecimento da paternidade de João Gabriel foi envolto por diversas polêmicas e veio por meio de um exame de DNA.