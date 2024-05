Jô, ex-Corinthians, é preso por falta de pagamento da pensão e a mãe do filho comenta

O jogador Jô, ex-Corinthians, foi preso na noite desta segunda-feira, dia 6 de maio, por falta de pagamento de pensão alimentícia. Conforme publicado pelo Extra, a prisão aconteceu em Campinas, no momento em que o jogador desembarcou do ônibus com os demais jogadores e comissão técnica do Amazonas, time que disputa a série B do Campeonato Brasileiro.

Conforme a publicação, uma equipe de policiais civis estava à espera do jogador no local em que o ônibus do Amazonas deveria deixar a equipe para disputar o jogo contra a Ponte Preta, no Majestoso. Após a prisão, Jô foi encaminhado ao 10º Distrito Policial de Campinas, que fica próximo ao estádio em que foi realizada a partida.

Quem não perdeu a oportunidade de reagir à notícia da prisão do atacante foi Maiara Quiderolly, com quem o jogador tem o pequeno João Gabriel, de 1 ano e 4 meses. Em uma publicação feita nas redes sociais, ela afirmou: “Um dia da caça, outro do caçador”. Apesar de se posicionar, ela não revelou se a dívida que levou à prisão do jogador foi relacionada com seu filho, já que além de João Gabriel, Jô é pai de outras 7 crianças, sendo duas fruto de seu casamento com Claudia Silva, e as demais de relacionamentos fora do casamento.

Na época em que a gravidez de Maiara se tornou pública, Claudia Silva, esposa de Jô, chegou a anunciar a separação do casal, mas após quatro meses revelou que os dois retomaram o relacionamento e seguem juntos até hoje.

Histórico de desabafos

Os desabafos públicos de Maiara não são novidade. No início do ano, a influenciadora utilizou suas redes sociais para desabafar sobre a ausência de Jô na vida do filho e aproveitou para avisar que a pensão do menino estava atrasada. Vale lembrar que o reconhecimento da paternidade de João Gabriel foi envolto por diversas polêmicas e veio por meio de um exame de DNA.

Segundo Maiara, a briga com o cantor ainda segue a nível judiciário e envolve até mesmo ameaças durante a gestação. “Os BOs que fiz, a pedido da minha advogada, acho que foram uns 3, que resolveremos na justiça! Algumas coisas como ligações ameaçando me processar, ofensas, calúnias em matérias, fora as pensões atrasadas”.