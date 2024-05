Amigo diz que turista israelense caiu de mureta após se assustar com bandido; veja o que se sabe do caso

A Polícia Civil segue investigando a morte da turista israelense Alma Bohadana, de 22 anos, que faleceu após cair de uma mureta em Santa Teresa, perto da subida do Corcovado, na região central do Rio de Janeiro. Um amigo, que a acompanhava naquele momento, disse em depoimento que a jovem se assustou com a aproximação de um bandido. A jovem não resistiu à queda de cerca de 15 metros de altura.

Dan Hen, que também é israelense, contou a polícia que ele e Alma voltavam de uma trilha que leva ao Cristo Redentor, na noite da última segunda-feira (6), quando um carro vermelho se aproximou. Um dos ocupantes desceu e foi na direção da jovem, pedindo os pertences dela. Foi quando ela se desiquilibrou e caiu da mureta. Já os assaltantes fugiram sem levar nada.

O israelense disse, ainda, que desceu correndo as escadas e chegou a encontrar a amiga ainda com vida, mas ela chorava muito de dor. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima sofreu várias fraturas e não resistiu.

Ainda no depoimento, Dan Hen disse que ele e um amigo chegaram ao Rio de Janeiro para acompanhar o show da cantora Madonna, que foi realizado no último sábado (4). Eles se hospedaram em um hostel, onde conheceram Alma. Assim, decidiram ficar mais uns dias na cidade, conhecendo os pontos turísticos.

O outro israelense, que não teve o nome divulgado, também prestou depoimento. Ele não estava no momento em que a jovem caiu da mureta.

Um representante do Consulado de Israel esteve na delegacia com os israelenses, mas não quis falar com a imprensa.

O caso segue em investigação na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que não descarta nenhuma hipótese sobre o que levou Alma a cair. Outras testemunhas do caso ainda serão ouvidas.

Viagem pelo Brasil

Conforme a investigação, Alma estava viajando sozinha pelo Brasil. Após passar três meses em Salvador, na Bahia, ela seguiu para o Rio de Janeiro.

Por conta do show da cantora Madonna, a estadia no hostel teria ficado muito cara e ela deixou o local. Porém, retornou no domingo (5) e pagou por mais duas diárias. No entanto, acabou morrendo.