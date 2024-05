Hoje tem Mega-Sena de R$ 37 milhões: confira os números sorteados nesta terça-feira

Com prêmio acumulado, a Mega-Sena retoma nesta terça-feira (7) seu sorteio diário e pode pagar a quem acertar as seis dezenas ‘mágicas’ o valor de R$ 37 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Mega-Sena nesta terça-feira são:

09, 10, 11, 25, 46, 48

SORTEIO DE SÁBADO

O último sorteio da Mega foi realizado no sábado e acabou sem ganhadores na faixa principal de premiação. Se ninguém acertou as seis dezenas, 2.967 apostas acertaram a quina e cada uma delas ganhou R$ 1.878,49. Na faixa dos quatro acertos, 6.884 apostas foram premiadas com R$ 809,63 cada uma.

Timemania paga R$ 1,3 milhão

Nesta terça-feira tem também sorteio da Timemania, cujo prêmio está acumulado na faixa de R$ 1,3 milhão, de acordo com a Caixa, e deve ser pago a quem acertar as sete dezenas sorteadas para a loteria.

Veja os números sorteados para a Timemania:

04, 06, 17, 18, 49, 76, 77

Time do Coração: 59 (Paraná)