Saiba quem é o personal trainer morto a tiros ao defender namorada em tentativa de assalto, no RJ

A Polícia Civil investiga a morte do personal trainer Luis Felipe Alves do Nascimento, de 27 anos, baleado ao defender a namorada durante uma tentativa de assalto na Praia do Flamengo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O rapaz chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Familiares contaram que Luis Felipe e a namorada participaram de um luau e voltavam para casa, na manhã de domingo (5), quando os criminosos em uma motocicleta os abordaram. Um dos bandidos se aproximou da jovem exigindo o celular, mas ela disse que não tinha nenhum. O criminoso ficou irritado e partiu para cima dela, quando o personal trainer reagiu. Os assaltantes atiraram e fugiram sem levar nada.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, com uma bala alojada no intestino. O rapaz recebeu atendimento até a noite de domingo, quando teve a morte confirmada.

O caso foi inicialmente registrado na 9ª Delegacia de Polícia do Catete, mas, após a morte de Luis Felipe, a investigação seguiu para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A polícia diz que são realizadas diligências para identificar os criminosos. Até a tarde desta segunda-feira (6), ninguém havia sido preso.

Quem era Luis Felipe?

Conhecido como “China”, Luis Felipe era formado em Educação Física e trabalhava em uma academia em Laranjeiras, nas proximidades da casa em que morava com a mãe. Ele também atuava como personal trainer em outros locais.

Em entrevista ao jornal “O Globo”, Caio Oliveira, que era amigo de infância da vítima, contou que ele era apaixonado por futebol e sempre sonhou em ser preparador físico.

“Um dos sonhos da vida dele era ser professor de Educação Física. Sempre foi ligado ao esporte, sempre jogou bola. Ele, inclusive, era meu sócio. Dava aula de futebol no Aterro do Flamengo”, contou Oliveira.

O amigo destacou que Luis Felipe já tinha sido vítima de um assalto antes. “Ele tinha medo da violência na cidade, já foi assaltado uma vez ali na Pinheiro Machado, perdeu o telefone. Dessa vez, não sabemos porque reagiu, talvez por terem apontado arma para a Victoria [a namorada]”, relatou.