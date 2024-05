Famosos no Brasil e no exterior usam redes para pedir donativos para os desabrigados no Rio Grande do Sul

Enchente no Rio Grande do Sul

As imagens de cidades devastadas e de milhares de pessoas desabrigadas em função das fortes chuvas que causaram inundação em 364 municípios do Rio Grande do Sul estão movimentando as redes no Brasil e em outros países, com pessoas pedindo ajuda aos desabrigados.

Muitos famosos estão usando seus Instagrans para pedir ajuda, como a banda norte-americana Guns&Roses, que fez uma publicação falando das cheias históricas no sul do Brasil e pedindo donativos.

A supermodelo brasileira Gisele Bundchen também entrou no circuito usando sua influencia para conseguir donativos através do Fundo Emergencial Luz Alliance.” Muitas pessoas tem me perguntado como doar para quem de fato irá ajudar.”

A cantora Luísa Sonza também se manifestou nas redes dizendo que faria um show beneficente para arrecadar fundos e pedindo para empresas que queiram ajudar entrarem em contato.

gente eu quero fazer esse show beneficente pra arrecadar fundos pra essas famílias que perderam tudo, essas pessoas precisam reconstruir suas vidas depois, muitos perderam a casa. Eu não sei onde nem quando vou fazer, mas quero quanto antes, então amigos, empresas que queiram… — LUÍSA SONZA (@luisasonza) May 6, 2024

O influencer Felipe Neto também usou suas redes para movimentar seus seguidores e conseguir água e doações para as famílias que perderam suas casas nas cheias.

A apresentadora Xuxa Meneghel, que é gaúcha, também pediu a ajuda de seus 12 milhões de seguidores para aplacar o sofrimento das pessoas que perderam tudo com as enchentes.

O ex-BBB Matteus esteve nesta segunda-feira no programa de Ana Maria Braga para falar sobre a ajuda aos necessitados do sul. Natural da cidade de Alegrete, ele disse que sua família e amigos montaram uma cozinha para fazer comida para todos os desabrigados.