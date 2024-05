Grávida, Miss Brasil 2008 que foi dada como desaparecida é localizada no Rio Grande do Sul

No início da tarde deste sábado (4), foi localizada a modelo Natália Anderle, de 37 anos, Miss Brasil 2008, que estava desaparecida na região de Roca Sales, uma das mais atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Conforme publicado pelo O Globo, Natália, que está grávida de sete meses, conseguiu acesso às redes sociais e fez uma publicação tranquilizando a todos.

Conforme a notícia, Natália está bem, mas em um local sem sinal de celular e energia elétrica devido as consequências dos temporais que atingem o Rio Grande do Sul. Em inglês, ela escreveu em sua postagem: “Estamos bem e seguros em casa com a família. Nós não temos energia elétrica e sinal de celular no momento, enviem suas orações a todos os atingidos”.

“Está ilhada”

Em declaração ao O Globo, o presidente do Miss Grand, Evandro Hazzy, confirmou também ter conseguido contato com Natália e reafirmou que a modelo e seus familiares estão bem.

“Acabei de falar com a Natália e ouvi dela que estão bem. Ficaram ilhados, sem comunicação”, escreveu em uma publicação realizada nos stories de seu perfil no Instagram.

Assim como Natália, milhares de pessoas ficaram ilhadas devido às fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. Segundo informações da Defesa Civil, 56 pessoas morreram e outras 67 seguem desaparecidas em todo o Estado. Em Porto Alegre, além do centro histórico da cidade outros bairros receberam ordem de evacuação devido ao nível da água no dique de contenção da represa do rio Gravataí. Segundo a publicação, o procedimento está sendo realizado com apoio do Exército e dos Bombeiros, que trabalham na remoção dos moradores.