Assim você pode ver a Terra do espaço durante 24 horas

Ver a Terra do espaço é o sonho de muitas pessoas. Viajar até as fronteiras da atmosfera e ter uma visão inédita de nossa casa no Sistema Solar deve ser impressionante, mesmo para os astronautas acostumados. Graças às maravilhas da tecnologia, agora é possível observar essas paisagens durante as 24 horas do dia.

A NASA, em conjunto com a administração da Estação Espacial Internacional (ISS, sigla em inglês), desenvolveu um aplicativo que mostra um vídeo da Terra do espaço, graças a uma câmera instalada do lado de fora do laboratório orbital.

A aplicação chama-se ISS Live Now: Terra ao Vivo e pode ser baixada em qualquer celular ou tablet através da Google Play Store. É simplesmente impressionante. Além de mostrar uma visual única da Terra, também fornece um mapa de onde a ISS está passando, permitindo que identifiques a região do mundo por onde ela está transitando.

Na mesma descrição da aplicação na Google Play Store, eles informam que recentemente adicionaram o download de vídeos e o ISS Tour, que é executado com o Google Street View.

É um sinal de vídeo ao vivo que está ativo 24 horas por dia. Às vezes, perde o sinal e eles te avisam na tela. Também pode acontecer de você ver apenas uma parte da nave e tudo escuro. Isso significa que a ISS virou e a câmera está apontando para o espaço profundo.

"É um bom aplicativo para saber a hora em que a ISS passará sobre nossa localização, e desde que o céu esteja limpo e as condições meteorológicas permitam, pode ser vista a olho nu, é uma boa experiência, especialmente para aqueles que vivem longe dos centros urbanos, onde não há tanta iluminação artificial e permite uma visão plena. Às vezes, ao salvar um vídeo, a reprodução congela e não é salva completamente, de resto, tudo bem", comentou Jorge Armando Rodríguez em uma avaliação do aplicativo.

"Olá, eu realmente recomendo de todo o coração este aplicativo. Ontem, explorando as funções deste app, encontrei o radar e pude verificar que meu dispositivo celular se sincroniza com o satélite. É uma pena que as câmeras não tenham tanta resolução, mas eu recomendo amplamente", disse Gilberto Giannini, outro dos usuários que fez sua avaliação.