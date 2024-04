Onda de calor coloca parte do estado de São Paulo em alerta até quarta-feira

A forte onda de calor que afeta parte do país segue forte pelo menos até quarta-feira no Mato Grosso do Sul, noroeste de São Paulo e Triângulo Mineiro, regiões que se encontram na área que recebeu alerta de “perigo’ do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Nestes estados, as temperaturas devem ficar até 5º C acima das registradas nesta época do ano. Cidades como Araçatuba e Presidente Prudente, no interior de São Paulo, podem chegar a 36º C nos próximos dias.

A onda de calor extrema deve ficar concentrada na região oeste do estado de São Paulo e não deve afetar a região metropolitana, de acordo com os especialistas em meteorologia.

Nesta segunda-feira, a máxima prevista para a cidade de São Paulo é de 31º C, sem previsão de chuva. De acordo com a Climatempo, entretanto, deve chover no litoral sul de São Paulo e nordeste de Minas Gerais nesta segunda-feira.

Na terça e quarta-feira, o tempo deve permanecer quente na Capital, com sol brilhando e temperaturas máximas entre 32º C e 33º C, de acordo com a Climatempo.

TEMPESTADE NO SUL

Enquanto o sudeste do país enfrenta o calor extremo e o clima seco, no sul do país o Inmet emitiu alerta para tempestade válido até as 18h desta segunda-feira, incluindo na região metropolitana de Porto Alegre.

De acordo com o Instituto, a chuva pode atingir até 60 mm por hora nessas cidades ou chegar a 100 mm por dia, com possibilidade de ventos intensos que podem chegar a 100 km/h, capazes de arrancar árvores e derrubar postes de energia, e queda de granizo.